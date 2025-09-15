Специалисты отремонтировали знаки на дорогах в 9 округах Подмосковья

В рамках работ по содержанию региональных дорог специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в 9 округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на 6 городских улицах: улице 3-ей Пятилетки в Ивантеевке и Акуловском шоссе в Пушкино, улице Дзержинского в Орехово-Зуеве, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Заводской улице в Щелкове и Дзержинской улице в Дзержинском.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на четырех дорогах: Центральной улице в деревне Кузнецово Раменского округа, Заречной улице в деревне Алексино округа Истра, Центральной улице в поселке Пролетарский округа Серпухов и на Можайском шоссе в деревне Шелковка Рузского округа.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Особое внимание дорожники уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.