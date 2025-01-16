Специалисты отремонтировали ограждения на дорогах в 8 округах Подмосковья

Ограждения привели в нормативное состояние в черте городов: на шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на ул. Гагарина в Жуковском, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на ул. Станционной в микрорайоне Болшево в Королеве, на ул. 1-й Железнодорожной в Можайске, на ул. Ново-Никольской в Красногорске. А также ограждения разного типа отремонтировали на дорогах в селе Михалево г. о. Воскресенска и в деревне Углешня г. о. Чехова.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.