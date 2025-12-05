сегодня в 16:58

Специалисты Мосавтодора устранили 200 ям на дорогах Одинцовского округа за неделю

В Одинцовском городском округе за неделю отремонтировали около 200 ям и дефектов на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора ежедневно устраняют в Одинцовском округе примерно 30 дефектов дорожного покрытия. За последнюю неделю ямочный ремонт провели в селах Дубки и Саввинская Слобода, деревнях Ягунино, Волково, Брехово и Подлипки, а также на Можайском шоссе в поселке Часцы.

Работы по ямочному ремонту ведутся круглогодично для поддержания дорог в нормативном состоянии и обеспечения безопасности движения. В зимний период дефекты устраняют с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси. Перед началом ремонта специалисты обследуют участки и определяют объем работ с учетом погодных условий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.