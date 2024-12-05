Спасатели Подмосковья освободили младенца из заблокированного автомобиля

В четверг, 5 декабря, работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь автомобиля, в котором находилась девятимесячная девочка. Инцидент произошел в Можайском городском округе, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника части Роман Протасевич сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась бабушка ребенка.

«Женщина рассказала, что вышла из машины на автозаправочной станции, обронив в салоне ключи, а когда захлопнула двери, услышала, что они заблокировались. При этом внутри авто осталась ее внучка», — рассказал замначальника части.

Роман Протасевич добавил, что, оперативно прибыв на место происшествия, работники дежурной смены с помощью специального инструмента аккуратно отжали кромку двери и, дотянувшись до кнопки блокировки, открыли машину.

«Пока специалисты работали, бабушка всячески отвлекала малышку, чтобы та не испугалась. Спасательная операция заняла не более пяти минут. С малышкой все было хорошо, в медицинской помощи она не нуждалась», — рассказал Роман Протасевич.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.