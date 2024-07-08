Социальный раунд «Трезвый водитель» стартовал в Московской области

В Подмосковье с 8 по 28 июля 2024 года проведут социальный раунд «Трезвый водитель», сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Его проводит Госавтоинспекция Московской области при поддержке министерства социальных и информационных коммуникаций и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

Комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий пройдет во всех городских округах Подмосковья. Он будет направлен на повышение уровня информированности участников дорожного движения о недопустимости вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Автоинспекторы, общественники и волонтеры будут проводить ежедневный контроль сельских территорий, коттеджных поселков, СНТ и мест отдыха у водоемов.

Также запланированы целевые рейдовые мероприятия с использованием метода «массовой проверки». На конкретном участке дороги за определенный промежуток времени будут проверять максимальное количество водителей, после чего переместятся в другие точки и повторят процедуру. Кроме того, отработка будет проходить отдельными группами нарядов ДПС.

Социальный раунд проводится в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства тоннеля, которое ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также в рамках реконструкции Путилковского шоссе.

«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач — своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. У нас достаточно серьезные ресурсы направлены на разные объекты — это и федеральное финансирование, и, безусловно, региональные проекты. Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, еще два — в Наро-Фоминске и Раменском», — заявил Воробьев.