Сотрудников ЦППК и Аэроэкспресса наградили за предотвращение несчастных случаев на ж/д
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Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов, заместитель гендиректора — технический директор АО «ЦППК» Андрей Гуляев и начальник отдела эксплуатации подвижного состава ООО «Аэроэкспресс» Руслан Андреев наградили 19 сотрудников локомотивных бригад ЦППК и Аэроэкспресса благодарственными письмами министерства за высокий профессионализм благодаря которому удалось предотвратить несчастные случаи на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Также за активное участие в решении производственных вопросов благодарственные письма вручили 2 представителям Московской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Награждение было приурочено ко Дню железнодорожника.
Минтранс Подмосковья, в свою очередь, призывает жителей и гостей региона ответственно относиться к своей безопасности и безопасности своих детей, соблюдать базовые правила и не подвергать себя опасности, находясь на объектах ж/д инфраструктуры.
За предотвращение несчастных случаев наградили 2 сотрудников ООО «Аэроэкспресс»:
- Виталия Родионова – машиниста электропоезда;
- Виктора Кадушина – помощника машиниста электропоезда.
За успешное предотвращение смертельных случаев наградили 17 сотрудников АО «ЦППК»:
- Сергея Голикова – машиниста электропоезда моторвагонного депо Домодедово;
- Игоря Нежинского – помощника машиниста электропоезда моторвагонного депо Домодедово;
- Никиту Пушкова – машиниста электропоезда моторвагонного депо Москва-2 Ярославская;
- Александра Куренкова – помощника машиниста электропоезда моторвагонного депо Москва-2 Ярославская;
- Константина Полугарова – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Дмитрия Шабаева – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Антона Гончарова – машиниста электропоезда Московско-Тульского эксплуатационного депо;
- Вячеслава Кузьмина – помощника машиниста электропоезда Московско-Тульского эксплуатационного депо;
- Станислава Томашевского – машиниста электропоезда эксплуатационного депо МЦД-4;
- Никиту Ефремова – помощника машиниста электропоезда эксплуатационного депо МЦД-4;
- Андрея Бубнова – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Кирилла Гришкова – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Вячеслава Чирибушкина – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Максима Филонова – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Сергея Богунова – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;
- Даниила Шитикова – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо.
За высокий профессионализм, активное участие в решении производственных вопросов наградили 2 сотрудников Московской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»:
- Александра Шуваева – главного инженера Голутвинской дистанции пути;
- Андрея Кулакова – главного инженера Московско-Рязанской дистанции пути.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.
«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.