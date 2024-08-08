Сотрудников ЦППК и Аэроэкспресса наградили за предотвращение несчастных случаев на ж/д

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов, заместитель гендиректора — технический директор АО «ЦППК» Андрей Гуляев и начальник отдела эксплуатации подвижного состава ООО «Аэроэкспресс» Руслан Андреев наградили 19 сотрудников локомотивных бригад ЦППК и Аэроэкспресса благодарственными письмами министерства за высокий профессионализм благодаря которому удалось предотвратить несчастные случаи на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также за активное участие в решении производственных вопросов благодарственные письма вручили 2 представителям Московской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Награждение было приурочено ко Дню железнодорожника.

Минтранс Подмосковья, в свою очередь, призывает жителей и гостей региона ответственно относиться к своей безопасности и безопасности своих детей, соблюдать базовые правила и не подвергать себя опасности, находясь на объектах ж/д инфраструктуры.

За предотвращение несчастных случаев наградили 2 сотрудников ООО «Аэроэкспресс»:

Виталия Родионова – машиниста электропоезда;

Виктора Кадушина – помощника машиниста электропоезда.

За успешное предотвращение смертельных случаев наградили 17 сотрудников АО «ЦППК»:

Сергея Голикова – машиниста электропоезда моторвагонного депо Домодедово;

Игоря Нежинского – помощника машиниста электропоезда моторвагонного депо Домодедово;

Никиту Пушкова – машиниста электропоезда моторвагонного депо Москва-2 Ярославская;

Александра Куренкова – помощника машиниста электропоезда моторвагонного депо Москва-2 Ярославская;

Константина Полугарова – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Дмитрия Шабаева – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Антона Гончарова – машиниста электропоезда Московско-Тульского эксплуатационного депо;

Вячеслава Кузьмина – помощника машиниста электропоезда Московско-Тульского эксплуатационного депо;

Станислава Томашевского – машиниста электропоезда эксплуатационного депо МЦД-4;

Никиту Ефремова – помощника машиниста электропоезда эксплуатационного депо МЦД-4;

Андрея Бубнова – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Кирилла Гришкова – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Вячеслава Чирибушкина – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Максима Филонова – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Сергея Богунова – машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо;

Даниила Шитикова – помощника машиниста электропоезда Курско-Рижского эксплуатационного депо.

За высокий профессионализм, активное участие в решении производственных вопросов наградили 2 сотрудников Московской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»:

Александра Шуваева – главного инженера Голутвинской дистанции пути;

Андрея Кулакова – главного инженера Московско-Рязанской дистанции пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.