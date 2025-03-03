Сотрудники ж/д усиливают профилактику травматизма на Ярославском направлении

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий вблизи платформ и в зоне движения поездов работники столичной магистрали с 1 по 31 марта усилили профилактическую работу с гражданами на Ярославском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Это направление с одним из самых больших пассажиропотоков, где действуют сразу пять главных путей, а интервал движения между поездами в «часы пик» составляет всего 2,5 минуты. При этом в 2024 году количество нарушений, связанных с хождением по путям в пределах пассажирской инфраструктуры, возросло с 17 до 31 случая. Наибольшее число пассажиров, пытающихся попасть на платформы без билетов или покинуть их в обход турникетов, фиксируется на станциях Ростокино, Яуза, Лосиноостровская, Сергиев Посад и на всем участке от Пушкино до Софрино.

В связи с этим в марте работники столичной магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу в учреждениях школьного и дошкольного образования, расположенных вблизи от железной дороги. В «часы пик» на станциях Ярославского направления совместно с сотрудниками транспортной полиции и представителями местных органов власти проводятся рейды по выявлению нарушителей правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

Кроме того, проводятся проверки технического состояния ограждений, а также наличие в установленных местах, где имеются так называемые «народные тропы», предупредительных плакатов и знаков безопасности.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.