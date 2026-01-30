Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели со школьниками мероприятие «Правила знай и соблюдай»

Автоинспекторы напомнили ребятам о безопасном поведении на дорогах и улицах, об использовании на своей одежде световозвращающих элементов. Дети повторили значения дорожных знаков и действия при различных сигналах светофора. После этого дорожные полицейские проверили, насколько внимательно слушали их ребята и провели викторину на знание правил дорожного движения. Дети активно и с большим интересом отвечали на вопросы.

В завершение урока за отличные знания в области дорожного движения автоинспекторы подарили детям информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.

Добавим, что дети особенно уязвимы в дорожной среде. Такие уроки помогают формировать культуру безопасного поведения на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.