Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с пешеходами Балашихи

сегодня в 19:48

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха автоинспекторы провели акцию «Пешеход — СИМ» вблизи оживленных нерегулируемых пешеходных переходов и в местах массового скопления людей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия сотрудники полиции провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями, а также с пользователями средств индивидуальной мобильности, напомнили правила безопасного поведения при пересечении проезжей части и поведения во внутридворовых территориях, рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Все участники акции получили в подарок световозвращающие элементы и тематические памятки.

Подобные профилактические акции с юными жителями города и их родителями проходят в городском округе Балашиха регулярно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.