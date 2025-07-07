Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи провели акцию «Некуда спешить»

сегодня в 16:49

На одной из автозаправок городского округа Балашиха сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Некуда спешить». Она направлена на привлечение внимания жителей к проблеме аварийности и дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с превышением скоростного режима, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках информационной акции сотрудники Гоставтоинспекции напомнили о важности соблюдения скоростного режима на дорогах, а также о том, что его превышение может обернуться серьезным дорожно-транспортным происшествием.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть осторожными и раздали им листовки с рекомендациями по безопасности на дороге.

Подобные информационные акции часто проводятся автоинспекторами в городском округе Балашиха. Такие профилактические мероприятия позволяют напомнить водителям о безопасности и последствиях нарушений правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.