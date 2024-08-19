Сотрудники ГАИ в Люберцах проверят водителей автобусов

Сотрудники ОГАИ МУ МВД России «Люберецкое» в рамках профилактического мероприятия «Автобус» с 19 по 25 августа проверят водителей общественного транспорта на соблюдение режима труда и отдыха. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований Правил дорожного движения Российской Федерации водителями пассажирского транспорта, в период с 19 по 25 августа текущего года на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений Правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.