Сотрудники ГАИ Талдомского округа провели социальный раунд на территории АЗС

Сотрудники отдела Госавтоинспекции по Талдомскому городскому округу продолжают проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения правил безопасной перевозки детей-пассажиров и использования детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадками для реализации стали автомагазины и автозаправочные станции, где инспекторы провели с посетителями разъяснительные беседы о том, как сделать поездку ребенка в автомобиле комфортной и безопасной, в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».

Пассивные средства защиты являются одним из наиболее важных условий дорожной безопасности, пренебрежение ими приводит к тяжелым травмам и трагическим последствиям в случае дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские разъяснили административную ответственность водителя за данное нарушение ПДД и рассказали о штрафных санкциях.

В завершение беседы правоохранители вручили всем профилактические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.