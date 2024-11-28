Сотрудники ГАИ Серпухова проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции Серпухова провели массовую проверку водителей с целью выявления нарушений правил перевозки детей. Мероприятие направлено на профилактику дорожно — транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полицейские останавливали автомобили, проверяли, как осуществляется перевозка детей. В частности, сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание на крепления, расположение ремней безопасности и соответствие удерживающих систем к физиологическим параметрам ребенка.

Автоинспекторы призвали родителей быть примером для своих детей и напомнили, что маленький пассажир должен перевозиться в автомобиле строго по правилам даже на незначительные расстояния.

Всем участникам мероприятия вручались тематические памятки, а юным пассажирам — световозвращающие браслеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.