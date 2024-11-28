Сотрудники ГАИ проверят водителей Люберец на соблюдение правил перевозки детей

«В городском округе Люберцы полицейские проведут ОПМ „Детское кресло“, направленное на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле: 15 декабря с 14.00 до 15.00 (Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 366), 22 декабря с 14.00 до 15.00 (Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112), 29 декабря с 14.00 до 15.00 (Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 366)», — отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля в этом возрасте — только с использованием детских удерживающих систем. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения и сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.