Сотрудники ГАИ Люберец во время акции напомнили жителям правила безопасности на дорогах

В рамках акции «Засветись! Стань заметней на дороге» сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с инспекторами ДПС, ОДН и юными инспекторами дорожного движения «Автолюбер» напомнили жителям городского округа Люберцы правила безопасности на дорогах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и популяризацию использования световозвращающих элементов.

Акция прошла на оживленном пешеходном переходе вблизи школы № 26. Сотрудники полиции и активисты ЮИД провели разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, акцентируя внимание на важности соблюдения Правил дорожного движения и взаимоуважения на дорогах.

Автоинспекторы напомнили водителям о необходимости проявлять особую бдительность при проезде пешеходных переходов, особенно в местах, где могут появляться дети. Пешеходам же было рекомендовано переходить проезжую часть только в установленных местах, убеждаясь в безопасности своего перехода, и использовать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.

Юные инспекторы движения «Автолюбер» призывали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, вручали прохожим световозвращающие значки и желали всем безопасных дорог.

Подобные мероприятия способствуют повышению культуры безопасного поведения на дорогах, а также повышают осведомленность граждан о важности использования световозвращающих элементов.

Совместные усилия сотрудников полиции, педагогов и неравнодушных жителей помогают сделать улицы городского округа Люберцы более безопасными для пешеходов, особенно в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.