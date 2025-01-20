Сотрудники ГАИ Люберец проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах

Сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Люберцы с 20 по 26 января проводят профилактическое мероприятие «Пешеход-Пешеходный переход», которое направлено на сокращение аварий с участием пешеходов и снижения тяжести последствий в ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сообщили в отделе ГАИ МУ МВД России «Люберецкое», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В вечернее время и утренние часы посты и маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к пешеходным переходам вблизи образовательных организаций, к переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где отмечается рост наездов транспортных средств на пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы о важности соблюдения ПДД с водителями автотранспортных предприятий, с начинающими водителями в автошколах, а также будут осуществлять контроль за передвижением пешеходов вне населенных пунктов без специальных световозврашающих элементов на верхней одежде.

Дорожные инспекторы напоминают гражданам о необходимости использования световозвращающих элементов, так как это во многих случаях позволит водителю заранее увидеть пешехода, особенно в темное время суток и принять необходимые для предотвращения ДТП меры. Также необходимо помнить о том, что несоблюдение ПДД со стороны любого участника дорожного движения приводит к трагическим последствиям.

Каждому автолюбителю необходимо понимать важное правило: заранее снижать скорость перед пешеходным переходом и предоставлять преимущество в движении пешеходу. В свою очередь пешеход, убедившись в безопасности своего перехода, должен переходить проезжую часть только в установленном месте.

Автоинспекторы предупреждают, что к водителям за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, применяются санкции ст. 12.18 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. Для пешеходов за нарушения правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.