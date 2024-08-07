Сотрудники ГАИ Ленинского округа провели мероприятие для детей лагеря «Смайлики»

В Ленинском городском округе Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические акции и мероприятия, которые направлены на пропаганду безопасности на дорогах. В рамках акции «Безопасное лето», тематическое мероприятие провели для детского оздоровительного лагеря «Смайлики», который находится в видновской школе № 1, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В очередной раз мы с ребятами проработали технику безопасного поведения на дороге и вспомнили правила поведения пешеходов, а на транспортной площадке рассмотрели, как безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности и какие средства защиты необходимо использовать», – сказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

Она отметила, что после такого интерактивного урока дети хорошо усвоили как нужно вести себя на переходе и проезжей части.

«Изучать правила ПДД в игровой форме всегда намного веселее и интереснее, таким образом ребята лучше усваивают полезную для себя информацию, и она остается у них в памяти на долгое время», – поделилась начальник лагеря «Смайлики» Юлия Торопкова.

Подобные познавательно-развлекательные мероприятия в лагерях округа проводят на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.