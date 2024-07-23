Сотрудникам «Мострансавто» направили 216 благодарностей с начала года

С начала 2024 года АО «Мострансавто» получило 216 позитивных откликов о работе сотрудников транспортного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Пассажиры часто благодарят водителей за возврат утерянных вещей — телефонов, зонтов, детских игрушек, кошельков и многого другого. «Всегда вежливый, внимательный, подождет, притормозит, если человек припоздал», «благодарим за комфортное вождение, движение по расписанию и вежливость», «добросовестное отношение к своим служебным обязанностям» — такие положительные отзывы направлены о работе наших водителей.

Все обращения и пожелания на тему транспортной работы «Мострансавто» пассажиры могут оставить по телефону единой линии связи предприятия по номеру: 8 (800) 700-31-13, на странице в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram и личный кабинет на официальном сайте https://mostransavto.ru.

Сегодня в «Мострансавто» трудятся 9,5 тыс. водителей. Компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к своей команде. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.