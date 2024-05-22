Сотрудники Мосузла проводят беседы по теме безопасного поведения на ж/д объектах

С 22 мая по 22 июня с целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали проводят акцию «Железная дорога — зона повышенной опасности». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В течение месяца железнодорожники развернут усиленную информационно-разъяснительную работу во всех регионах дороги. Профилактические мероприятия будут организованы в учреждениях школьного и дошкольного образования. Особое внимание уделят тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

В ходе профилактических мероприятий будут использоваться интерактивные формы, видеоролики, буклеты. Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, железнодорожники дополнительно обследуют места, где в этом году произошло травмирование граждан. В частности, особое внимание будет уделено наличию проломов в ограждениях, преграждающих путь в зону движения поездов, самодельных приспособлений на торцах пассажирских платформ, содержанию и состоянию пешеходных переходов.

Так, с начала года только в Мосузле ликвидирован 171 пролом в ограждениях, демонтированы 775 самодельных конструкций. Основной причиной несчастных случаев с гражданами по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах в непосредственной близости от движущихся поездов.

Зачастую граждане не пользуются имеющимися пешеходными переходами через пути. Железнодорожники обеспокоены числом людей, игнорирующих требования безопасности на железной дороге.

Особую тревогу вызывают случаи травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры детей и подростков.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.