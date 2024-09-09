Солдатам ВС РФ будут компенсировать расходы на личное авто в двух случаях

Действующие военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей, обладающие правом на бесплатный проезд, получат еще один бонус. Им будут компенсировать расходы, понесенные в ходе использования машины, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Деньги будут выплачивать за езду на личном автомобиле в командировках и отпусках. Постановление правительства уже подписано.

При этом порядок возмещения расходов не утвержден. Его определят министерство внутренних дел, министерство обороны и другие органы власти, где есть военная служба.

Ранее сообщалось, что в Московской области контрактники, отправляющиеся в зону СВО, получают одну из самых больших единовременных выплат — 1,9 млн рублей. Также каждый боец получает высокую зарплату, надбавки за участие в активных боевых действиях и увеличенную пенсию.