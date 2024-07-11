Мост открыли между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

Конструкция длиной 58 метров и шириной восемь метров возведена через Водоотводный канал Москвы-реки. Мост будет пешеходным.

Его возведение стартовало в марте 2023 года, а завершено — в июле 2024 года. Работы финансировались за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Сергей Собянин отметил, что Крымская набережная раньше пустовала: на ней не было ни пешеходов, ни велосипедистов. Сейчас же она стала одной из самых популярных в столице. Ее собираются продлить и сделать единый пешеходный переход от «Ударника» до Балчуга.

Он добавил, что в дальнейшем в мегаполисе появится еще девять пешеходных мостов через Москву-реку, Яузу и другие водные преграды.