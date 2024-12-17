Собянин: депо «Южное» и «Братеево» объединят в многофункциональный комплекс

В многофункциональный комплекс будут объединены строящееся электродепо «Южное» и действующее «Братеево», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Таким образом, на одной территории будет размещено два предприятия. Там поезда метро смогут делать остановку между рейсами, планово обслуживаться и проходить полный цикл капитального ремонта», — написал градоначальник Собянин.

Известно, что веера путей двух депо объединят и будет создана единая система автоматики телеуправления движением. Она сможет предоставлять возможность рационально и наиболе безопасно перераспределять поезда, и в то же время контролировать положения стрелок, которые включены в маршрут. Также она сможет определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду составов.

Уточняется, что управление системой будет вестись из столичного электродепо «Южное».