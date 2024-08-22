Снова тормоза: в общественном транспорте Кузбасса выявили серьезные нарушения

С начала лета полицейские выявили более 200 нарушений в транспорте Кемерова

В четверг, 22 августа, в течение нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции осуществляли проверку пассажирского общественного транспорта, в ходе которой обнаружили шесть правонарушений среди автобусов. Транспорт обслуживает городские и пригородные маршруты, сообщает «Сiбдепо» .

«Одним из самых серьезных выявленных нарушений явилась неисправность тормозной системы. Стоит отметить, что данная техническая неисправность может привести к дорожно-транспортному происшествию и, как следствие, стать причиной вреда для жизни и здоровья граждан нашего города», — отметили в ведомстве.

С начала летнего сезона правоохранительные органы выявили свыше 200 правонарушений. К ним в основном относятся водители, которые не соблюдают режим труда и отдыха, а также автобусы с техническими неполадками.

Замначальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Кемерово Сергей Белов подчеркнул, что нарушение законов, касающихся перевозки пассажиров, является наглядным проявлением безответственного отношения к своим обязанностям. Множество людей даже не подозревает о серьезных последствиях, которые могут возникнуть вследствие простого игнорирования ПДД.

Он добавил, что ведется активная работа по тщательной оценке состояния транспортных средств у перевозчиков и проверке, насколько их документы соответствуют требованиям законодательства.

Ранее кемеровчане публиковали в Сети снимки, как по городу ездил трамвай со сломанными тормозами.