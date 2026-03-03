Снег скинули с крыши на пути на Дубининской улице в Москве. Трамваи встали
Трамваи перестали ходить на Дубининской улице в Москве. Причина — в сброшенном на пути с крыши снеге, сообщает «112».
На опубликованной записи показано, что пути завалены. Снег перекрыл не менее нескольких метров дорожного полотна.
Трамвай остановился и включил аварийные сигналы. Судя по видео, снег упал или был сброшен с крыши. Она не очищена.
На место происшествия приехала коммунальная техника. Движения по трамвайным путям нет только в одном направлении.
