Снег скинули с крыши на пути на Дубининской улице в Москве. Трамваи встали

сегодня в 10:15

Трамваи встали на Дубининской улице в Москве из-за скинутого на пути снега

Трамваи перестали ходить на Дубининской улице в Москве. Причина — в сброшенном на пути с крыши снеге, сообщает « 112 ».

На опубликованной записи показано, что пути завалены. Снег перекрыл не менее нескольких метров дорожного полотна.

Трамвай остановился и включил аварийные сигналы. Судя по видео, снег упал или был сброшен с крыши. Она не очищена.

На место происшествия приехала коммунальная техника. Движения по трамвайным путям нет только в одном направлении.

