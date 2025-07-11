«Смотри, это самолет!»: военно-транспортный борт пролетел над Киевом

Удивленные очевидцы засняли пролет борта на видео. На кадрах можно рассмотреть логотип АО «Антонов», нанесенный на хвост Ан-124.

«Смотри, это самолет!» — восхищенно произносит женщина за кадром.

Шок украинцев понятен: небо над страной закрыто для всех не военных бортов с 24 февраля 2022 года. Только в качестве исключения авиакомпании несколько раз забирали из аэропортов «застрявшие» там воздушные судна.

Возможно, произошел именно такой случай. Вероятно, «Антонов» решил перегнать Ан-124 из Днепра, где тот может быть уничтожен в любой момент, за рубеж. Там самолет может быть использован для коммерческих полетов и начнет приносить прибыль.