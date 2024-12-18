СМИ распространили старое видео о столкновении поездов под Мурманском

В Сети распространилась информация, что в Мурманской области столкнулись два поезда, а сообщения подкреплены записью с видеокамер, но, как оказалось, засняты кадры аварии из другого региона, произошедшей в 2020 году, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как поезд стремительно движется и в итоге сходит с рельсов. Позднее выяснилось, что это старое железнодорожное происшествие, которое случилось не в Мурманской, а во Владимирской области в ноябре 2020 года.

В настоящий момент известно о 14 пострадавших в столкновении двух поездов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году авария на железной дороге произошла в районе Коврова.

Происшествие случилось во время ремонта путей, тогда рабочие забыли вставить болт в железнодорожную сетку, в результате чего 35 вагонов сошли с путей, один человек получил травмы и скончался в больнице.