Смертность в ДТП на дорогах Москвы снизилась более чем на 25% в 2025 году

По итогам первых 5 месяцев 2025 года количество погибших в ДТП в столице уменьшилось на 25,8%. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД России по городу Москве Александр Быков.

«В этом году мы констатируем, что снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Все основные три показателя снижаются — это количество ДТП, количество пострадавших и погибших», — сказал Быков.

Он уточнил, что за прошедшие 5 месяцев 2025 года в столице уменьшилось число пострадавших в авариях на 1,3%.

Быков также отметил хорошую тенденцию по количеству ДТП с участием пешеходов. Их стало меньше на 4,5%.