Смертность на дорогах Подмосковья снизилась

Смертность на дорогах Подмосковья в 2024 году снизилась на 2,5%

Заместитель начальника полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов на 109-м заседании Мособлдумы сообщил, что в регионе в 2024 году на 2,5% снизилась смертность на дорогах, а аварийность — на 2%.

«По итогам 2024 года сохранена положительная тенденция снижения общих показателей аварийности. Общий уровень аварийности снижен на 2%, это меньше на 80 учетных ДТП. Показатель смертности уменьшился на 2,5%, сохранено 17 человеческих жизней», — сказал Кузнецов.

При этом он отметил, что, к сожалению, по сравнению с 2024 годом наблюдается рост на 15% детского травматизма в ДТП. По словам Кузнецова в 2024 году в авариях пострадали 462 ребенка, 32 из них погибли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.