Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла участникам почти 5 тыс аварий

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за прошедшую неделю оказала поддержку участникам 4 926 аварий без пострадавших и проконсультировала 9 852 водителя, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники 4 926 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Все они получили квалифицированную помощь и поддержку.

В общей сложности консультационную поддержку оказали 9 852 водителям. Участники 1 868 аварий получили помощь в оформлении происшествий в специализированных центрах, а 800 водителей оформили европротоколы с помощью консультаций по горячей линии.

В министерстве транспорта отметили, что благодаря работе специалистов число автомобилей, ожидающих оформления ДТП на дорогах региона, сократилось: в 60% случаев машины были оперативно убраны с проезжей части, что позволило уменьшить заторы. Кроме того, до 70% снизилось количество выездов экипажей Госавтоинспекции.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную дистанционную и очную помощь: консультации по телефону доступны круглосуточно, а оформление аварий без пострадавших проводится в 16 центрах ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах. В случае поломки или ДТП рекомендуется покинуть автомобиль и уйти в безопасное место, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций и помощи в оформлении происшествия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.