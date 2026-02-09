Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла участникам более 7 тыс аварий

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за минувшую неделю оказала поддержку участникам 7 307 аварий без пострадавших, что на 1 844 случая больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП обратились участники 7 307 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 1 844 случая больше по сравнению с предыдущей неделей. Всего консультационную поддержку получили 14 614 водителей.

Участники 2 732 аварий получили помощь в оформлении происшествия в Центрах помощи при ДТП, а 1 289 водителей оформили европротоколы с помощью консультаций операторов горячей линии.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что служба позволяет повысить безопасность на дорогах за счет сокращения времени ожидания оформления ДТП. В 60% случаев автомобили оперативно убирают с проезжей части.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную дистанционную и очную помощь: консультации по телефону доступны круглосуточно, а оформление аварий без пострадавших проводится в 16 специализированных центрах ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве напомнили, что при поломке или ДТП водителям рекомендуется покинуть автомобиль и перейти в безопасное место за пределами проезжей части, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций и помощи в оформлении происшествия.

