Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла участникам более 4 тыс аварий

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за минувшую неделю оказала поддержку участникам 4 348 аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП обратились участники 4 348 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 578 случаев меньше, чем за предыдущий период. Всего консультационную поддержку получили 8 696 водителей.

Участники 1 657 аварий оформили происшествия в Центрах помощи при ДТП, а 630 водителей воспользовались консультациями специалистов горячей линии для оформления Европротоколов.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную дистанционную и очную помощь. Консультации по телефону доступны круглосуточно, а 16 специализированных центров работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. В случае поломки или аварии рекомендуется покинуть автомобиль и переместиться в безопасное место за пределами проезжей части, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций и помощи в оформлении ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.