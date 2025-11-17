Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла участникам более 2,7 тыс ДТП

На минувшей неделе служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области помогла 5 542 водителям. Квалифицированную помощь оказали участникам 2 771 ДТП без пострадавших — на 117 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 976 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 339 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Сейчас в Подмосковье — минусовая температура ночью и осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. В такую погоду видимость на дорогах значительно снижается. Часто участники ДТП без пострадавших остаются сидеть в транспортном средстве, оформляя ДТП или дожидаясь помощь — так делать не нужно, это опасно, так как другие водители могут не сориентироваться и не заметить остановившуюся машину, а это влечет за собой столкновение («повторное ДТП»), последствия которого могут быть гораздо тяжелее.

Если вы попали в ДТП без пострадавших или вынуждены остановиться из-за поломки ДТП — покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную помощь: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.