Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла более 6 тысяч водителей

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за минувшую неделю оказала поддержку 6 174 водителям, из них 3 087 — участникам аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В центрах помощи при ДТП поддержку в оформлении документов оказали участникам 1 166 происшествий. Еще 497 водителей оформили «Европротоколы» после консультации специалистов горячей линии.

В ведомстве напомнили, что при поломке автомобиля или ДТП без пострадавших необходимо покинуть машину и уйти за пределы проезжей части, а затем обратиться по номеру 112 для получения инструкций и помощи в оформлении происшествия.

Служба оказывает бесплатную дистанционную консультацию по телефону круглосуточно, а также очную помощь в 16 специализированных центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Адрес ближайшего центра можно узнать у операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.