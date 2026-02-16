Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю обработала более 5 тыс обращений

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю оказала поддержку участникам 5 385 аварий без пострадавших, что на 1 844 случая больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники 5 385 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Рост обращений связан с неблагоприятными погодными условиями, включая продолжительный снегопад.

Всего консультационную поддержку получили 10 770 водителей. Из них 2 102 участника ДТП воспользовались помощью в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а 894 водителя оформили европротоколы с помощью консультаций операторов горячей линии.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную дистанционную и очную поддержку. Консультации по телефону доступны круглосуточно, а 16 специализированных центров работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. В случае аварии или поломки рекомендуется покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций и помощи в оформлении ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.