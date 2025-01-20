сегодня в 18:39

Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам порядка 2,6 тыс аварий

В период с 10 по 16 января на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 657 ДТП без пострадавших. Квалифицированную помощь оказали 5 314 водителям, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Участники 1 037 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 427 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

В ведомстве напомнили, что служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.