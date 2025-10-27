Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 2,7 тыс ДТП за неделю

На минувшей неделе служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области помогла 5 584 водителям. Квалифицированную помощь оказали участникам 2 792 ДТП без пострадавших — на 362 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 710 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 427 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

«Осенью меняется манера вождения в связи с осадками и похолоданием, водители не должны терять бдительности и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если случилось так, что вы попали в ДТП без пострадавших или вынуждены остановиться из-за поломки ДТП — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — отметили в ведомстве.

Часто участники ДТП без пострадавших остаются сидеть в транспортном средстве, оформляя ДТП или дожидаясь помощь — так делать не нужно, это опасно, так как другие водители могут не сориентироваться и не заметить остановившуюся машину, а это влечет за собой столкновение («повторное ДТП»), последствия которого могут быть гораздо тяжелее.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную помощь: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.