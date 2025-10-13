Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 2,6 тыс аварий

На минувшей неделе Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области помогла 5 384 водителям. Квалифицированную помощь оказали участникам 2 692 ДТП без пострадавших — на 413 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 980 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 424 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

«Осенью меняется манера вождения в связи с осадками и похолоданием, водители не должны терять бдительности и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если случилось так, что вы попали в ДТП без пострадавших или вынуждены остановиться из-за поломки ДТП — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — отметили в ведомстве.

Часто участники ДТП без пострадавших остаются сидеть в транспортном средстве, оформляя ДТП или дожидаясь помощь — так делать не нужно, это опасно, так как другие водители могут не сориентироваться и не заметить остановившуюся машину, а это влечет за собой столкновение — так называемое «повторное ДТП», последствия которого могут быть гораздо тяжелее.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную помощь: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.