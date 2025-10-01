Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 34 тыс аварий

В третьем квартале 2025 года на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 34,2 тыс. ДТП без пострадавших — на 1,4 тыс. ДТП больше по сравнению с данными второго квартала. Квалифицированную помощь оказали более 68 тысячам водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Рост числа ДТП связан с увеличением трафика в Подмосковье в летний период. Участники более 12 тысяч ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники более 5 тысяч ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии», — пояснили в ведомстве.

Также в Минтрансе Подмосковья добавили, что за прошедшую неделю квалифицированную помощь оказали 5 818 водителям — участникам 2 909 ДТП без пострадавших.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00.

Если вы попали в ДТП без пострадавших, то покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части — оставшись в машине, вы можете попасть в «повторное ДТП» с тяжелыми последствиями, так как из-за скорости потока некоторые водители не успеют среагировать на остановившуюся машину. После того, как вы вышли из машины, обратитесь по номеру 112 и действуйте согласно инструкциям оператора «горячей линии» — он вас скоординирует, при необходимости направит в ближайший к вам центр помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.