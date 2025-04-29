Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,8 тыс аварий за неделю

За неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 848 ДТП без пострадавших — на 178 ДТП больше показателй прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 696 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 096 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 475 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.