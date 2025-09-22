Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,7 тыс аварий за неделю

На прошлой неделе служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области помогла участникам 2 714 ДТП без пострадавших — на 265 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 428 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 998 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 398 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Если вы попали в ДТП без пострадавших, то покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части — оставшись в машине, вы можете попасть в «повторное ДТП» с тяжелыми последствиями, так как из-за скорости потока некоторые водители не успеют среагировать на остановившуюся машину. После того, как вы вышли из машины, обратитесь по номеру 112 и действуйте согласно инструкциям оператора «горячей линии» — он вас скоординирует.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.