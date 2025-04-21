Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,6 тыс дорожных аварий

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 670 ДТП без пострадавших — на 247 ДТП меньше показателей прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 340 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 096 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 457 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье.

Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.