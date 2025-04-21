Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,6 тыс дорожных аварий
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За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 670 ДТП без пострадавших — на 247 ДТП меньше показателей прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 340 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Участники 1 096 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 457 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».
Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.
Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье.
Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.