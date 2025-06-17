Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,6 тыс аварий за неделю

За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 640 ДТП без пострадавших — на 400 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 280 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 063 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 402 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Если вы попали в ДТП без пострадавших, то Минтранс Подмосковья рекомендует не оставаться в машине или рядом с ней — это опасно, нужно выставить знак аварийной остановки и покинуть проезжую часть. Затем обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора.

«Горячая линия» службы помощи при ДТП работает круглосуточно, при необходимости получить очную консультацию — оператор вас направит в ближайший к вам центр помощи при ДТП.

16 центров помощи работают ежедневно с 8:00 до 20:00, они расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.