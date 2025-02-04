Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,5 тыс аварий за неделю

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 533 ДТП без пострадавших, что на 124 ДТП меньше показателей прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 066 водителям, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Участники 971 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 405 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

В ведомстве напомнили, что служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.