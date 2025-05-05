Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,3 тыс аварий за неделю

За неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 362 ДТП без пострадавших — на 286 ДТП меньше показателей прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 4 724 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В связи с короткой рабочей неделей снизилось и число ДТП», — добавили в ведомстве.

Участники 947 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 408 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.