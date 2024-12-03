Служба помощи при ДТП в Подмосковье готова объяснить, как оформить Европротокол

Служба помощи — это единое пространство помощи при дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших, в рамках которого работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров помощи.

Работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных аварий, тяжесть последствий в которых очень высока.

Служба помощи дает рекомендации о необходимых первоочередных действий на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших, оказывает консультационную помощь по всем остальным вопросам оформления ДТП. Благодаря работе службы с 3 часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП.

Центры помощи при ДТП, работающие ежедневно с 8:00 до 20:00, расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. Ознакомиться с адресами всех центров помощи можно на сайте центра безопасности дорожного движения.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать ТС с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.