Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам 92 тыс аварий без пострадавших

За восемь месяцев 2025 года служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам 91,7 тыс. ДТП без пострадавших, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Служба помощи при ДТП — это единое пространство помощи, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров на территории региона.

«Подмосковная служба помощи при ДТП с начала года оказала квалифицированную помощь порядка 183,5 тыс. водителей: более 15,6 тыс. ДТП оформили на месте по Европротоколу, а более 36,8 тыс. ДТП оформили необходимые документы в стационарных центрах помощи. Консультация специалистов Службы помогает участникам ДТП быстро осуществить необходимые первоочередные действия, оформить Европротокол и избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших, что значительно сокращает время пребывания на месте происшествия и снижает вероятность возникновения повторных ДТП», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили: если вы попали в ДТП без пострадавших, не оставайтесь в автомобиле или рядом с ним. Следует незамедлительно уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии», который вас скоординирует. При необходимости оператор поможет оформить Европротокол через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО» или направить в ближайший к вам центр помощи при ДТП.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.