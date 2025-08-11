Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам 2,4 тыс аварий без пострадавших

На минувшей неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 479 ДТП без пострадавших — на 62 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 4 958 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 907 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 274 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

В ведомстве отметили: если вы попали в ДТП без пострадавших, то покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части (например, за ограждение) — оставшись в машине, вы можете попасть в «повторное ДТП» с тяжелыми последствиями, так как из-за скорости потока некоторые водители не успеют среагировать на остановившуюся машину. После того, как вы вышли из машины, обратитесь по номеру 112 и действуйте согласно инструкциям оператора «горячей линии» — он вас скоординирует.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.