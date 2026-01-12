Служба помощи при ДТП Подмосковья обработала 146 тысяч обращений в 2025 году

Служба помощи при ДТП Московской области в 2025 году оказала поддержку участникам около 146 тысяч аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году специалисты службы помощи при ДТП без пострадавших отработали около 146 тысяч обращений, поступивших с дорог Московской области. Квалифицированную помощь получили более 290 тысяч водителей.

Во втором полугодии 2025 года в службу обратились участники примерно 77 тысяч ДТП, в первом полугодии — около 69 тысяч. По данным центра безопасности дорожного движения региона, в четвертом квартале «горячая линия» службы обработала около 38,5 тысяч ДТП без пострадавших. Сотрудники центров помощи оказали поддержку участникам более 14,3 тысячи аварий, а более 5,8 тысячи водителей получили консультации по оформлению ДТП без вызова ГАИ и оформили «Европротокол» по телефону.

В министерстве отметили, что благодаря оперативной работе специалистов в 60% случаев автомобили были быстро убраны с проезжей части, что позволило снизить заторы. Кроме того, до 70% сократилось количество выездов экипажей Госавтоинспекции.

Служба помощи при ДТП предоставляет бесплатные консультации по телефону круглосуточно, а также очную помощь в 16 специализированных центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.