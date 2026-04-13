Служба помощи оформила 2,6 тыс ДТП в Подмосковье за неделю

Служба помощи при ДТП за прошлую неделю помогла оформить 2 598 аварий без пострадавших в Подмосковье. Поддержку получили 5 196 водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За отчетный период специалисты службы отработали 2 598 ДТП без пострадавших — это на 106 случаев меньше, чем неделей ранее. Всего квалифицированную помощь оказали 5 196 водителям.

В центрах помощи оформили 1 096 дорожных аварий. Еще в 442 случаях водители воспользовались возможностью оформить ДТП без вызова ГАИ по европротоколу.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах. При поломке или аварии водителям не следует оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части, так как это может привести к повторному ДТП. Необходимо перейти в безопасное место и позвонить по номеру 112 — специалисты службы окажут необходимую поддержку.

Служба помощи при ДТП объединяет круглосуточную горячую линию и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам аварий выполнить первоочередные действия и оформить европротокол на месте происшествия или в центре помощи.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.