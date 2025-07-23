Случился форс-мажор: как защитить свои права при отмене авиарейса?

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, как россияне могут действовать при отмене или задержке авиарейса из-за форс-мажорных обстоятельств и какие права сохраняются в подобных ситуациях, сообщает АБН24 .

Отмена и задержка авиарейсов стали частой проблемой для туристов. Мельник пояснил, что при перекрытии воздушного пространства такие ситуации считаются форс-мажором и освобождают авиакомпанию и туроператора от ответственности за отмену или задержку рейса. Это закреплено в общих правилах воздушных перевозок и Гражданском кодексе РФ.

Тем не менее, пассажиры имеют право на возврат денег за неиспользованный билет, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Однако компенсации, штрафы и моральный вред в таких случаях не выплачиваются. Перевозчик обязан предоставить минимальный сервис: хранение багажа и доступ к комнате матери и ребенка при любой задержке, воду и два бесплатных звонка или сообщения при ожидании более двух часов, питание при задержке более четырех часов, а также гостиницу и трансфер при длительном ожидании.

Мельник рекомендовал туристам фиксировать факт задержки на стойке регистрации, оформлять возврат билета при отказе от ожидания, требовать положенные услуги и сохранять все документы. В случае изменения условий тура туроператор может предложить альтернативу или вернуть средства за вычетом подтвержденных расходов.

Эксперт отметил, что даже если агентство выступает посредником, оно обязано реагировать на претензии и передавать документы туроператору. Туроператоры часто предлагают перенос тура или компенсацию за потерянные дни, чтобы сохранить клиентов.

Мельник подчеркнул, что, несмотря на сложности с авиасообщением, туристические направления продолжают работать, а задача агентств — помочь клиентам найти оптимальное решение в сложившейся ситуации.